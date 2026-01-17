Sport in tv oggi sabato 17 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Ecco un'anteprima degli eventi sportivi in programma oggi, sabato 17 gennaio. La giornata offre un’ampia varietà di discipline invernali, tra cui sci alpino, biathlon, short track e pattinaggio artistico, con competizioni in diverse località europee e asiatiche. Scopri orari, programma e dove seguire gli eventi in streaming, per rimanere aggiornato su tutte le sfide di questa giornata sportiva.

Oggi sabato 17 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori sulle discipline invernali, quando mancano tre settimane alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: lo sci alpino sarà assoluto protagonista con le discese libere (le donne a Tarvisio, gli uomini nell’iconica Wengen), il biathlon ci terrà compagnia con la sprint maschile di Ruhpolding, gli Europei di short track e gli Europei di pattinaggio artistico andranno seguiti con grande attenzione, senza dimenticarsi di salto con gli, sci di fondo (le sprint in tecnica libera a Oberhof), snowboard (PGS a Bansko e snowboardcross in Cina), combinata nordica, bob e slittino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 17 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Leggi anche: Sport in tv oggi (sabato 17 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi anche: Sport in tv oggi (sabato 3 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sport in tv oggi (sabato 10 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (sabato 17 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; A che ora gli sport invernali oggi: programma 17 gennaio, tv, streaming; A che ora gli sport invernali oggi: programma 10 gennaio, calendario gare, tv, streaming. Sport in tv oggi (sabato 17 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Riflettori sulle discipline invernali, quando mancano tre settimane alle Olimpiadi di ... oasport.it A che ora gli sport invernali oggi: programma sabato 17 gennaio, tv, streaming - La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile a Tarvisio e ... oasport.it

