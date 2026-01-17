Sport e potere L' egemonia della destra a Roma tra federazioni e impianti

L'influenza della politica sulla scena sportiva di Roma evidenzia come, nel tempo, molte figure provenienti dal mondo dello sport abbiano trasferito la loro esperienza nelle istituzioni pubbliche. Questa relazione tra sport e potere si manifesta attraverso la presenza di rappresentanti politici nelle federazioni, la gestione degli impianti e le dinamiche di controllo del settore. Un'analisi che permette di comprendere l'egemonia della destra nella capitale, tra storia, strutture e influenze politiche.

La rivalsa della destra - Corrono tempi strani, in cui lo storytelling del potere meloniano si sforza di accreditare una narrazione che ha tutti i crismi di una riscrittura della realtà. repubblica.it

Si rinnova il pantheon della destra - Antonio Gramsci aveva individuato con chiarezza che un partito se non vuole navigare con piccolo cabotaggio deve puntare verso l'egemonia culturale. ilgiornale.it

