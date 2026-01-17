Splendida Elisabetta Cocciaretto trionfo della marchigiana al Wta di Hobart

Elisabetta Cocciaretto, giovane tennista marchigiana, ha conquistato il suo secondo titolo WTA, vincendo l’Hobart International. La 24enne di Ancona si è imposta nel torneo WTA 250, un evento importante nel circuito professionistico. Questa vittoria rappresenta un ulteriore passo avanti nella carriera della atleta, confermando il suo talento e la crescita nel panorama internazionale del tennis.

Elisabetta Cocciaretto festeggia il secondo titolo Wta in carriera. Nella notte italiana la 24enne di Ancona si è aggiudicata l’"Hobart International", Wta 250 dotato di un montepremi di 283.347 dollari andato scena sui campi in cemento della capitale della Tasmania, in Australia. La Cocciaretto, numero 80 del mondo, ha battuto in finale 6-4 6-4 la teenager statunitense Iva Jovic, numero 30 del ranking e terza favorita del seeding. Seconda italiana dopo Rita Grande 25 anni fa a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del torneo, la marchigiana centra dunque la sua seconda affermazione nel circuito maggiore dopo quella del 2023 a Losanna (battuta in finale Clara Burel), anno in cui raggiunse pure la finale proprio a Hobart, arrendendosi a Lauren Davis. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Splendida Elisabetta Cocciaretto, trionfo della marchigiana al Wta di Hobart Leggi anche: Elisabetta Cocciaretto si qualifica per il WTA di Hobart 2026 Leggi anche: Elisabetta Cocciaretto incontenibile! Ruzic spazzata via e finale nel WTA di Hobart! La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Strepitosa Cocciaretto: trionfa a Hobart dalle qualificazioni e guadagna 24 posizioni - La tennista marchigiana completa una settimana da sogno in Tasmania e si presenterà agli Australian Open con il serbatoio della fiducia al massimo Settimana da sogno per Elisabetta Cocciaretto, che ha ... tennisitaliano.it

Splendida Elisabetta Cocciaretto, trionfo della marchigiana al WTA di Hobart - Nella notte italiana la 24enne di Ancona si è aggiudicata l’"Hobart International", Wta 250 dotato di un montepremi di 283. msn.com

Wta Hobart - Cocciaretto trionfa dalle qualificazioni e conquista il suo 2° titolo - Elisabetta Cocciaretto, partendo dalle qualificazioni, ha conquistato il secondo titolo della sua carriera al Wta 250 d ... tennisworlditalia.com

