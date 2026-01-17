Spid Poste cosa succede alla tua identità digitale senza il rinnovo | il punto sul congelamento
Se non si rinnova lo SPID Poste, l'accesso ai servizi digitali potrebbe essere temporaneamente sospeso. Poste Italiane ha spiegato che l’identità digitale non viene cancellata immediatamente, ma rimane attiva per un certo periodo di tempo. Dopo questo intervallo, l’account potrebbe essere congelato, limitando l’utilizzo. È importante monitorare la scadenza e procedere al rinnovo per mantenere l’accesso stabile ai servizi online garantiti dall’identità digitale Poste.
Poste Italiane ha chiarito a Fanpage cosa succede quando non viene pagato lo Spid. L'identità digitale non viene cancellata: si conserva per un determinato periodo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
