Spicuzza torna alla guida dei commercialisti 77% dei voti e affluenza record | Riprendo un percorso con entusiasmo e responsabilità

Enrico Spicuzza torna a ricoprire il ruolo di presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Messina, con il 77% dei voti e una partecipazione record alle urne. Le elezioni hanno sancito un risultato chiaro, riflettendo la fiducia degli iscritti. Spicuzza ha espresso entusiasmo e senso di responsabilità nel riprendere il suo percorso di leadership nel settore, promettendo impegno nel mandato appena iniziato.

Col suo ritorno alla presidenza, l'Ordine apre un nuovo mandato con una maggioranza netta e un'affluenza straordinaria: oltre il 90% degli iscritti ha partecipato alle votazioni, dimostrando interesse e impegno verso lo sviluppo professionale e del territorio Le elezioni per il rinnovo del consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Messina si sono concluse con una vittoria netta: Enrico Spicuzza guiderà il nuovo mandato come presidente. La consultazione, tenutasi il 15 e 16 gennaio, ha visto una partecipazione significativa della categoria, segno di un'attenzione viva alle questioni professionali e allo sviluppo del territorio.

