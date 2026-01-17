Spending review 2.0 | per tagliare la spesa pubblica il Mef assume altre 294 persone

Il Ministero dell’Economia e Finanze ha avviato un nuovo concorso pubblico per assumere 294 funzionari, nell’ambito della spending review 2.0. L’obiettivo è ottimizzare la spesa pubblica e migliorare l’efficienza dei servizi statali. La scelta di nuove assunzioni si inserisce in un quadro di riforme volte a rendere più sostenibile la gestione delle risorse pubbliche, con un approccio basato su trasparenza e merito.

Sui social si fa già ironia, sul reclutamento tramite concorso pubblico di ben 294 nuovi funzionari al Ministero dell’Economia e Finanze (Mef) con il compito di realizzare, una buona volta, la mitologica spending review. Prevedendo stipendi fino a 100 mila euro annui, la mossa pare una trovata surrealista: la lotta per il taglio alla spesa fatta aumentando la spesa. In realtà, sotto questo punto di vista è anche peggio: si tratta, infatti, di assunzioni a tempo indeterminato, che vanno cioè a incidere su una voce di costo permanente, in questo caso del personale. Ma al di là del cortocircuito contabile, ci sono due ottime ragioni perché l’ironia si tramuti in sarcasmo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Spending review 2.0: per tagliare la spesa pubblica il Mef assume altre 294 persone Leggi anche: Spending review, cercasi tecnici per tagliare la spesa: così il governo delega l’austerità e guarda al modello Usa Leggi anche: Il voto della minoranza: "La spending review è tornata. E' una città senza visione" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Mef assume 300 nuovi funzionari per tagliare la spesa pubblica: saranno i custodi dei conti pubblici; Ministeri, in arrivo 200 super funzionari: il piano per i tagli alla spesa pubblica; Mef, concorso per 294 super funzionari per tagliare la spesa: stipendi fino a 100mila euro. Spending review. Cosmed: “Tagliare sprechi e privilegi delle caste e non sociale e sanità” - “E’ più facile colpire i servizi sociali per i cittadini che le sacche di rendite parassitarie che continuano a prosperare alla faccia degli italiani travolti dalla crisi”. quotidianosanita.it Spending review, la battaglia quasi “impossibile” per tagliare la spesa pubblica - Limare più o meno un punto percentuale dagli oltre 860 miliardi di spesa corrente attesi nel 2022. ilsole24ore.com Spending review, cercasi tecnici per tagliare la spesa: così il governo delega l’austerità e guarda al modello Usa - Il governo assume 294 specialisti per rendere permanente la spending review. lanotiziagiornale.it

Il governo ha scelto di trasformare la spending review in una funzione amministrativa stabile. Il bando RIPAM per 294 assunzioni dedicate alla valutazione delle politiche pubbliche e alla revisione della spesa racconta questo passaggio meglio di qualsiasi dic - facebook.com facebook

Spending review, cercasi tecnici per tagliare la spesa: così il governo delega l’austerità e guarda al modello Usa x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.