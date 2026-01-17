Spending review 2.0 | per tagliare la spesa pubblica il Mef assume altre 294 persone

Il Ministero dell’Economia e Finanze ha avviato un nuovo concorso pubblico per assumere 294 funzionari, nell’ambito della spending review 2.0. L’obiettivo è ottimizzare la spesa pubblica e migliorare l’efficienza dei servizi statali. La scelta di nuove assunzioni si inserisce in un quadro di riforme volte a rendere più sostenibile la gestione delle risorse pubbliche, con un approccio basato su trasparenza e merito.

Sui social si fa già ironia, sul reclutamento tramite concorso pubblico di ben 294 nuovi funzionari al Ministero dell’Economia e Finanze (Mef) con il compito di realizzare, una buona volta, la mitologica  spending review. Prevedendo stipendi fino a 100 mila euro annui, la mossa pare una trovata surrealista: la lotta per il taglio alla spesa fatta aumentando la spesa. In realtà, sotto questo punto di vista è anche peggio: si tratta, infatti, di assunzioni a tempo indeterminato, che vanno cioè a incidere su una voce di costo permanente, in questo caso del personale. Ma al di là del cortocircuito contabile, ci sono due ottime ragioni perché l’ironia si tramuti in sarcasmo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

