Spaventoso incidente sulla statale | auto finisce sui binari va tutto in tilt

Oggi, sulla Statale 38 a Colorina, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto finita sui binari vicino al passaggio a livello di Viganò. L'evento si è verificato poco prima delle 13, causando disagi e interruzioni alla circolazione. La dinamica e le eventuali conseguenze sono al momento in fase di verifica da parte delle autorità competenti.

Incidente stradale oggi, poco prima delle 13, lungo la Statale 38 a Colorina, all’altezza del passaggio a livello in località Viganò. A scontrarsi sono stati uno scuolabus e una Fiat 500. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti gravi tra gli occupanti dei due veicoli. L’impatto più significativo si è avuto però sulla viabilità stradale e ferroviaria, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. A seguito dell’incidente si sono formate code in entrambe le direzioni di marcia lungo la Statale 38, uno degli assi viari principali della Valtellina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

