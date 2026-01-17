Sparano col fucile a 27enne arrestati

Un uomo di 27 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco. Padre e figlio sono stati arrestati e sottoposti a custodia cautelare in carcere con l’accusa di porto illegale di arma e lesioni personali aggravate. L’indagine, ancora in corso, approfondisce le dinamiche dell’incidente e le responsabilità dei coinvolti.

16.00 Padre e figlio sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per porto illegale di arma da sparo e lesioni personali aggravate. I due uomini, 56 e 33 anni, con diversi precedenti penali, già sottoposti agli arresti domiciliari, sono accusati di avere esploso colpi di fucile contro la roulotte di un 27enne, ferendolo alle gambe. E' successo a Noto una sera di agosto 2025. Il movente sarebbe da collegare a vecchi rancori. Padre e figlio sono stati condotti in carcere a Siracusa.

