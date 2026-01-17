Spalletti vuole una Juventus da rincorsa | ecco perché serve Mateta
Spalletti mira a rafforzare la Juventus con l’acquisto di Mateta, considerato un elemento chiave per la rincorsa in campionato. Il tecnico cerca la sesta vittoria in sette partite e valuta le modifiche alla rosa. Il francese si presenta come un'opzione concreta, con un primo incontro in programma all’inizio della prossima settimana per discutere il possibile trasferimento, in vista di un futuro senza Vlahovic.
La tappa di Cagliari vale come un passaggio Champions: Luciano Spalletti lo pensa, lo dice, ci crede. "Benfica, Napoli, Monaco e il resto, ora, non contano. Ciò che conta è la sfida con i rossoblù.", l’incipit del tecnico toscano per una vigilia dai sapori forti. E forte è la tentazione di dare un senso alla trattativa Mateta, centravanti del Crystal Palace e finito, prepotentemente nell'agenda mercato bianconera. I contatti con l'agente del giocatore hanno preso forma nelle ultime ore, il problema rimane la valutazione - circa 45 milioni di euro - che il club inglese dà al proprio "gigante d'attacco". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
