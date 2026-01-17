Spagna la tradizione di Las Luminarias | le evoluzioni dei cavalli tra le fiamme

Las Luminarias è una tradizione spagnola che si svolge ogni anno, coinvolgendo cavalli che attraversano fuochi ardenti. Questa antica pratica, radicata nelle tradizioni locali, rappresenta un momento di forte significato culturale e spirituale. Nel corso degli anni, si sono osservate alcune evoluzioni nelle modalità di svolgimento, mantenendo però intatta la sua essenza e il suo valore simbolico per le comunità coinvolte.

Centinaia di spagnoli venerdì sera hanno ammirato i cavalli galoppare attraverso fiamme imponenti in una tradizione secolare chiamata Las Luminarias. Las Luminarias è una tradizione che si svolge nel villaggio spagnolo di San Bartolome de Pinares – 500 abitanti – a circa 100 chilometri da Madrid. I cavalieri guidano i cavalli attraverso i falò in mezzo alla strada in un atto che si ritiene possa purificare gli animali nel prossimo anno. I festeggiamenti iniziano intorno al tramonto del venerdì quando gigantesche cataste di rami di alberi vengono posizionate sul lato della strada, mentre la gente del posto celebra la festa condividendo vino, birra e dolci.

