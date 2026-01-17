Spaccio nel centro storico di Massafra | due arresti della Polizia di Stato

Nel centro storico di Massafra, la Polizia di Stato ha effettuato due arresti, fermando un uomo di 61 anni e una donna di 57, conviventi, sospettati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e contrasto alla criminalità nel territorio, contribuendo alla sicurezza pubblica e alla tutela della comunità locale.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un uomo ed una donna rispettivamente di 61 e 57 anni, conviventi, perché ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Falchi della Squadra Mobile, al termine di una mirata operazione antidroga nel comune di Massafra, hanno raccolto indizi utili circa la presenza di un’attività di spaccio gestito da una coppia in un appartamento al piano terra di un fabbricato sito in quel centro storico. I difficili servizi di appostamento hanno permesso ai poliziotti di annotare un discreto traffico di giovani che attraverso le grate di un cancelletto acquistavano la quotidiana dose di sostanza stupefacente per poi allontanarsi furtivamente. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Spaccio nel centro storico di Massafra: due arresti della Polizia di Stato Leggi anche: Spaccio di droga a Campo di Marte: due arresti della Polizia di Stato Leggi anche: Centro storico sotto controllo: furti e spaccio, due arresti e due denunce La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Spaccio nel centro storico di Massafra: due arresti; Spaccio nel centro storico di Massafra: due arresti della Polizia di Stato; Spaccio nel centro storico di Massafra, due arresti della Polizia di Stato; Spaccio nel centro storico, arrestata una coppia. Spaccio nel centro storico di Massafra: due arresti della Polizia di Stato - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 61 anni e una donna di 57, conviventi, ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Massafra. trmtv.it

