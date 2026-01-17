Spaccata in farmacia | Rubati 10mila euro

Nella notte tra giovedì e venerdì, in via Venturi a Bibbiano, una farmacia è stata presa di mira in modo rapido e mirato. L’assalto, avvenuto alle 1,28, ha causato danni significativi e il furto di circa 10.000 euro. L’episodio ha lasciato la comunità con molte domande, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire i fatti e individuare i responsabili.

Un assalto mirato, rapido e devastante. Erano le 1,28 della notte tra giovedì e venerdì quando il silenzio di via Venturi, nel cuore di Bibbiano, è stato squarciato dal fragore di una vetrata che andava in frantumi. Nel mirino di un commando criminale è finita - per la terza volta in 10 mesi - la Farmacia Ternelli, presidio sanitario strategico a pochi passi dal Municipio, colpita di un furto con spaccata che ha fruttato un bottino ingente di circa 10mila euro e pesanti danni strutturali. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dalle nitide immagini delle telecamere di video-sorveglianza, la banda era composta da quattro individui incappucciati.

