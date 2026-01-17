Da circa quindici anni, lungo viale Cormons si sviluppa una disputa tra cittadini e albergatori, culminata recentemente in una tensione crescente. La questione riguarda principalmente la sosta selvaggia e l’uso non regolamentato delle aree pubbliche, alimentando un conflitto che coinvolge la comunità locale e gli operatori turistici. La situazione richiede un’attenzione condivisa per trovare soluzioni equilibrate e sostenibili.

Il clima è teso in viale Cormons. Non è una perturbazione passeggera, ma sono fulmini e saette "di una disputa che prosegue da circa quindici anni" fra albergatori e abitanti. A raccontare il problema dei " parcheggi selvaggi " che da tempo colpisce la lunga via di Marina Centro, costeggiata di hotel, è proprio un residente. "La situazione è diventata insostenibile – spiega l’uomo – Io sono arrivato al punto da non poter uscire di casa, perché i clienti che arrivano negli hotel della zona parcheggiano le loro macchine di fronte al mio cancello". Eppure, sulla carreggiata di viale Cormons è presente la striscia continua, con divieto di sosta e la conseguente rimozione forzata del veicolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sosta selvaggia. È scontro tra cittadini e hotel

Leggi anche: Pochi parcheggi e sosta selvaggia: "Gravi disagi a cittadini e commercianti"

Leggi anche: Manovre azzardate e sosta selvaggia, caos viabilità tra incidenti e rimozioni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tra clacson e preghiere: a Roma il traffico lo dirige una suora. Orario di punta. Caos, clacson impazziti, un autobus bloccato dalla sosta selvaggia e nessun vigile all’orizzonte. Sembra l’inizio di una commedia all’italiana, invece è tutto vero. All’incrocio tr - facebook.com facebook

Più poteri agli ausiliari: Roma contro la sosta selvaggia x.com