Sorrentino le corna del suo presidente e quell'eccesso di passato nelle nostre vite

Nel nostro paese, le vicende di Sorrentino e le vicende dei suoi protagonisti riflettono un passato presente nelle nostre vite. Spesso, la forza non sta nel giudizio esterno, ma nel modo in cui affrontiamo le proprie azioni e i propri errori. La vera crescita nasce dalla consapevolezza di ciò che siamo stati, più che dal biasimo, e questa riflessione può aiutarci a costruire un presente più autentico.

Quello che gli aspiranti moralizzatori con pacchetto dati non capiscono è che «Vergogna!» non è la condanna che credono loro: nulla come vergognarci di quel che abbiamo detto o fatto o anche solo pensato ci tempra. Quello che non capiscono è che non ci si può vergognare al presente: la vergogna è fatta di senno di poi; e, adesso che di tutto resta traccia, abbiamo un eccesso di passato e quindi di vergognabilità. (Bisognerebbe dare meno valore al ricordare e più al pensare, diceva una certa Susan Sontag). Io, per esempio, mi vergogno tantissimo ogni volta che, in quella funzione mnemonica lisergica che sono i ricordi di Facebook, appaiono i post che dodici o tredici anni fa scrivevo su "La grande bellezza".

