Sorrentino ci ha graziati con questo capolavoro

Il nuovo film di Sorrentino è stato presentato giovedì all’Anteo di Milano, con il regista e gli attori protagonisti presenti in sala. Ho avuto l’opportunità di assistere alla proiezione e, dopo averlo visto, posso confermare che il film rispetta le aspettative, offrendo una narrazione coinvolgente e una cura visiva che caratterizzano il suo stile.

Giovedì sono stata all'Anteo, a Milano, a vedere la proiezione del nuovo film di Sorrentino, con il regista e gli attori protagonisti in sala, e posso dire di non essere rimasta delusa. La Grazia di Paolo Sorrentino è un film che parla d'amore senza mai dichiararlo apertamente. Un amore stratificato, silenzioso, ostinato, sia per la legge, che per una figlia, e persino per una moglie che non c'è più ma continua a esistere come presenza morale e sentimentale, quasi in maniera ossessiva. Toni Servillo interpreta il Presidente della Repubblica con una misura e una profondità rare, incarnando un uomo schiacciato dal peso delle decisioni e, allo stesso tempo, sostenuto da un'etica incrollabile.

Siamo graziati dall’avere amato, se non qualcuno, qualcosa. Dalla contemplazione della grande bellezza esterna, Sorrentino si fa regista dell’invisibile, del rovello e del sollievo, del cemento e di una lacrima in volo nell’universo x.com

