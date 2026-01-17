Sorpresa Napoli novità di mercato improvvisa | pronti 25 milioni per l’addio immediato

Il mercato del Napoli potrebbe vedere una novità imminente riguardante Noa Lang. Secondo fonti di mercato, l’esterno offensivo olandese potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane, con una possibile offerta di circa 25 milioni di euro. La situazione si sviluppa rapidamente, e le decisioni sul futuro del giocatore saranno definite a breve, influenzando le dinamiche della squadra e del mercato in generale.

Il futuro di Noa Lang al Napoli potrebbe essere deciso a breve. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l'esterno offensivo olandese è uno dei nomi più caldi sul mercato in uscita e potrebbe lasciare il club azzurro nei prossimi giorni. Non si parla di prestito, perché a quelle condizioni non ci sarebbero margini. L'ipotesi più concreta porta al Galatasaray, pronto a muoversi con un'offerta importante, mentre sullo sfondo restano anche alcuni club di Premier League. Il Galatasaray spinge per Lang. La novità principale riguarda l'interesse concreto del Galatasaray, disposto a presentare un'offerta superiore ai 25 milioni di euro per portarsi a casa il calciatore olandese a titolo definitivo.

