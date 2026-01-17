sono un grande atleta ma della fi la frase shock di massimo boldi e il comitato olimpico lo rimuove dai tedofori

Massimo Boldi, noto attore e intrattenitore, ha recentemente attirato l’attenzione a causa di una frase offensiva che ha pubblicamente pronunciato. Di conseguenza, il Comitato Olimpico ha deciso di escluderlo dalla staffetta dei tedofori dei Giochi Invernali di Milano Cortina. Questa decisione sottolinea l’importanza di mantenere un comportamento rispettoso, anche in contesti pubblici e mediatici.

Massimo Boldi non farà più parte dei tedofori della staffetta olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina. La decisione è stata comunicata dal Comitato Organizzatore, a seguito di un’intervista rilasciata dall’attore sabato 17 gennaio a Il Fatto Quotidiano, in cui alcune affermazioni sono state ritenute « incompatibili con i valori Olimpici e con i principi che guidano il lavoro del Comitato Organizzatore**». Portare la Fiamma Olimpica rappresenta un privilegio e una responsabilità, riservata a chi incarni e promuova i principi di rispetto, unità e inclusione, valori fondamentali del Movimento Olimpico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

