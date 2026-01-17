La Nazionale italiana di softball ottiene la quarta vittoria consecutiva nel torneo in Messico, confermando il buon stato di forma della squadra. L'impegno in corso rappresenta un'importante fase di preparazione in vista delle prossime competizioni ufficiali. Il successo contro le Bravas testimonia la crescita tecnica e la compattezza del team, che continua a lavorare con costanza in un contesto internazionale.

Quarta vittoria e bagno di folla per la Nazionale italiana di softball, attualmente impegnata in Messico per un lungo quanto proficuo raduno invernale. Le nostre ragazze si sono imposte ancora una volta contro le Bravas, passando per 6-1 davanti ad uno stadio gremito di oltre 2000 spettatori. Tutto facile per le nostre ragazze, brave a condurre subito per 1-0 grazie alla premiata ditta Dayton – che ha battuto un triplo – e Barbara, autrice della valida del vantaggio. Non è tardata ad arrivare tuttavia la risposta delle padrone di casa, le quali hanno pareggiato subito i conti con Lauren Lucas. Nella ripresa successiva la squadra tricolore è però tornata all’attacco con le valide di Sheldon e Longhi, preludio del sacrificio di Rotondo utile per il 2-1, Un triplo di Dayton e l’RBI di Piancastelli portano poi le azzurre sul 4-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Softball, L’Italia fa quattro su quattro. Ancora un successo contro le Bravas in Messico

