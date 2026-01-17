Sofia Ansalone esce di casa si sente male alla guida e muore a 21 anni | Mercato San Severino sotto choc

La comunità di Mercato San Severino è sconvolta dalla scomparsa di Sofia Ansalone, 21 anni, deceduta nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio a seguito di un incidente stradale nella frazione Torello. La tragedia ha colpito profondamente residenti e familiari, lasciando un senso di tristezza e incredulità. Un episodio che ha portato all’attenzione le problematiche legate alla sicurezza stradale e al benessere dei giovani.

La tragedia nel primo pomeriggio nella frazione Torello. Un’intera comunità è sotto choc per la morte improvvisa di Sofia Ansalone, 21 anni, deceduta nel primo pomeriggio di venerdì 16 gennaio a Mercato San Severino, nella frazione Torello. La giovane si era messa da pochi minuti alla guida della propria auto quando è stata colpita da un malore improvviso, che non le ha lasciato scampo. Secondo le prime ricostruzioni, Sofia era uscita di casa intorno alle 14.30, probabilmente diretta al lavoro. Dopo aver percorso solo pochi metri, avrebbe perso il controllo del veicolo, che ha proseguito la sua corsa andando a collidere contro un furgone. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sofia Ansalone esce di casa, si sente male alla guida e muore a 21 anni: Mercato San Severino sotto choc Leggi anche: Mercato San Severino sotto choc: muore a 34 anni Carmen Grotta, mamma da poche settimane Leggi anche: Ariano Irpino, si sente male in strada: dimesso dall’ospedale, muore sotto casa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sofia Ansalone esce di casa, si sente male alla guida e muore a 21 anni: Mercato San Severino sotto choc. Un grande ringraziamento ai miei nuovi follower! Sono felice di avervi tra noi! Carmela Spavone Boccia, Pasquale Sannino, De Angelis Gaspare, Zollo Angelo, Sofia Manco, Lello Franza, Armando Tonino Milano, Luigi Ansalone, Peppe Esposito, Santolo Cres - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.