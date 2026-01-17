Sociale | iniziativa Amici fragili a Roma 42 quintali di beni di prima necessita’ raccolti

L'iniziativa “Amici fragili” a Roma ha raccolto circa 42 quintali di beni di prima necessità, tra cui coperte e vestiti. Sono stati attivati 92 centri di raccolta e coinvolti 200 tassisti, tutti impegnati ad aiutare le persone in difficoltà. Un gesto concreto di solidarietà che testimonia l’impegno della comunità locale nel sostenere chi si trova in condizione di fragilità.

Circa 42 quintali di beni di prima necessità, tra cui coperte e indumenti vari; 92 centri di raccolta attivi; 200 tassisti coinvolti in prima linea. Questo è il bilancio complessivo dell'iniziativa "Amici fragili", promossa dall'Associazione "Tutti Taxi Per Amore", in sinergia con l'assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale. Dal 12 al 15 gennaio, i cittadini romani sono stati invitati a partecipare attivamente alla raccolta di beni di prima necessità, destinati a persone senza dimora e a famiglie a rischio di povertà. I tassisti si sono mobilitati per andare a ritirare gratuitamente le donazioni direttamente dalle abitazioni dei cittadini, offrendo anche informazioni sui punti di raccolta attivi in diverse zone della città.

