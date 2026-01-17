Snowboard Hofmeister vince anche il PGS di Bansko Le azzurre non vanno oltre i quarti

Si sono recentemente concluse le gare di slalom gigante parallelo a Bansko, quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Hofmeister si è aggiudicata la vittoria tra gli uomini, mentre le sportive italiane non sono riuscite ad avanzare oltre i quarti di finale. L’evento ha confermato l’andamento competitivo della stagione, evidenziando le sfide e le performance delle atlete in questa fase.

Si sono da poco concluse le fasi finali dello slalom gigante parallelo di Bansko, quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Sulle nevi bulgare, il successo è stato conquistato da una brillante Ramona Theresia Hofmeister che ottiene la seconda vittoria stagionale dopo il ritorno dal lungo infortunio. La tedesca, apparsa sempre in controllo, è riuscita a superare nella Big Final la polacca Aleksandra Krol-Walas (+0.59). La tre volte vincitrice della Coppa del Mondo di parallelo ha iniziato il suo percorso battendo agli ottavi la canadese Kaylie Buck ed ai quarti l'azzurra Elisa Caffont, autrice di diversi errori.

