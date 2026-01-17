Snowboard | Benjamin Karl torna a vincere nel primo PGS della stagione senza italiani sul podio

Benjamin Karl torna a conquistare il podio nel primo PGS della stagione di snowboard, segnando una vittoria importante. La competizione si è svolta senza la presenza di atleti italiani tra i protagonisti, offrendo un avvio di stagione caratterizzato da sorprese e nuovi sviluppi. Questo risultato apre nuovi scenari per il circuito e rappresenta un segnale positivo per il proseguimento della stagione.

Prima o poi doveva accadere, diciamo che è sicuramente meglio oggi rispetto all'appuntamento olimpico. Arriva la prima gara stagionale per l'Italia al maschile nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo senza podio. Succede in Bulgaria, sulle nevi di Bansko. Torna a vincere, addirittura a due anni di distanza dall'ultimo trionfo, il veterano austriaco Benjamin Karl. Il classe 1985 ha battuto nella Big Final la sorpresa canadese Arnaud Gaudet di 22 centesimi: primo podio della carriera nel massimo circuito internazionale. A chiudere il podio lo svizzero Gian Casanova che nella Small Final ha superato il tedesco Yannik Angenend.

