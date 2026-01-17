SmackDown 17.012026 L’era di Drew McIntyre comincia a Londra

Benvenuti all’analisi di SmackDown del 17 gennaio 2026, trasmesso dalla OVO Arena Wembley di Londra. La serata ha segnato l’inizio di una nuova fase con Drew McIntyre protagonista. Di seguito, approfondiamo i momenti principali e gli sviluppi che hanno caratterizzato l’evento.

Benvenuti all’analisi dello SmackDown andato in scena dalla OVO Arena Wembley di Londra, Inghilterra. Una puntata storica che segna l’inizio del regno di Drew McIntyre come campione WWE, con ben quattro match di qualificazione per determinare chi affronterà il nuovo campione alla Royal Rumble. Lo show si apre con un video recap del Three Stages of Hell della settimana scorsa, dove Drew McIntyre ha strappato il titolo WWE a Cody Rhodes grazie all’interferenza di Jacob Fatu. Suonatori di cornamusa accompagnano l’ingresso trionfale del nuovo campione WWE Drew McIntyre, accolto da un’ovazione fragorosa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - SmackDown 17.01.2026 L’era di Drew McIntyre comincia a Londra Leggi anche: WWE: Brandi Rhodes risponde a Drew McIntyre dopo SmackDown Leggi anche: WWE: Ecco perché Drew McIntyre è stato “sospeso” da SmackDown Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. STASERA, Drew McIntyre sarà a Londra da Undisputed WWE Champion! Non perderti il nuovo episodio di WWE SmackDown live con commento in italiano, a partire dalle 21:00 su discovery+! #DiscoveryPlus - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.