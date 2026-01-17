Sinner un secondo di leggerezza Jannik cerca la solarità di Alcaraz
Per uno che è stato chiamato "l’ingegnere del tennis" dire che nel 2026 si impegnerà ad essere meno schematico e di mettere un po’ più di fantasia e di serenità nel suo gioco è un notevole sforzo. Non è detto che Jannik Sinner ci riuscirà, ma il fatto che abbia individuato nella prevedibilità e nell’eccessivo rigore una delle sue aree di miglioramento dà l’idea di quanto voglia ancora crescere questo ragazzo che ad agosto compirà 25 anni. Il fatto che il numero due al mondo - probabilmente numero uno se non ci fossero stati qui tre mesi di squalifica all’inizio della passata stagione - trovi ancora dei difetti nel suo stare del dentro al campo potrebbe sembrare un esercizio di falsa umiltà, ma anche per togliersi questa nuvoletta dalla testa l’altoatesino ha detto che cercherà di godersi quello che di straordinario riesce a fare, magari regalando qualche sorriso in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
