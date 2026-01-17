Sinner nervi tesi prima dell’Australian Open | scappa una parolaccia in campo l’audio sui social

Prima dell’inizio dell’Australian Open, Jannik Sinner ha vissuto un momento di tensione durante un allenamento a Melbourne, sfociato in un’imprecazione spontanea. L’episodio, catturato dall’audio e condiviso sui social, ha attirato l’attenzione degli appassionati. Un episodio che testimonia la pressione e le emozioni legate a una delle principali competizioni del tennis mondiale.

Uno sfogo insolito per Jannik Sinner alla vigilia dell’ Australian Open. Durante un allenamento a Melbourne, il numero 2 del mondo si è lasciato andare a una parolaccia, diventata rapidamente virale sui social. Un episodio raro per un giocatore noto per il suo autocontrollo, che racconta però un momento di tensione e adattamento alla vigilia del primo Slam dell’anno. Nel video, pubblicato dall’account X Jannik files, si vede Sinner colpire un lungolinea da fondo campo che termina in rete. Subito dopo, il tennista altoatesino osserva con attenzione la racchetta e si rivolge al suo allenatore Simone Vagnozzi lasciandosi sfuggire una frase sopra le righe: «La racchetta fa cagare». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner, nervi tesi prima dell’Australian Open: scappa una parolaccia in campo, l’audio sui social Leggi anche: A Sinner scappa una parolaccia in campo, nervi tesi prima dell’Australian Open: spunta l’audio sui social – Il video Leggi anche: Sinner irritato sui campi degli Australian Open, gli scappa una parolaccia: il mistero della racchetta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A Sinner scappa una parolaccia in campo, nervi tesi prima dell’Australian Open: spunta l’audio sui social – Il video - Lo sfogo del campione azzurro mentre si allena in Australia, in vista dell'esordio per il primo Slam dell'anno. msn.com

A Sinner scappa una parolaccia in campo, nervi tesi prima dell'Australian Open: spunta l'audio sui social - Il video x.com

