Sinner irritato sui campi degli Australian Open gli scappa una parolaccia | il mistero della racchetta

Durante un allenamento agli Australian Open, Jannik Sinner si è mostrato visibilmente irritato, lasciando scappare una parolaccia rivolta alla racchetta. Questo episodio ha attirato l'attenzione, sollevando curiosità sul motivo del gesto e sul rapporto del tennista con il suo strumento di gioco. Un episodio che fa riflettere sull'importanza della concentrazione e della gestione delle emozioni in un torneo di alto livello.

Shelton svela perché Sinner è ingiocabile sui campi in cemento indoor: “Precisione millimetrica” - Ben Shelton ha fatto quel che poteva contro Jannik Sinner ma ha dovuto arrendersi alla forza di un avversario che quando decide di alzare il livello diventa ingiocabile per la maggior parte dei ... fanpage.it

Sinner, campi troppo veloci? Ora situazioni più o meno simili - I campi da tennis sono in "cemento, terra battuta ed erba e i primi a volte sono molto simili, a volte con piccoli cambiamenti. ansa.it

