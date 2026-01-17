sinner gaston definito il giorno del debutto agli australian open 2026

Il 20 gennaio 2026 segnerà il debutto di Jannik Sinner agli Australian Open. La partita si terrà martedì, in data da definire orario e campo. Si tratta di un momento importante per il giovane tennista italiano, che si prepara ad affrontare uno dei tornei del Grande Slam, rappresentando un passo significativo nel suo percorso professionale.

Jannik Sinner farà il suo debutto agli Australian Open 2026 martedì 20 gennaio (orario e campo da stabilire). Questa è la notizia delle ultime ore per il numero 2 del mondo, in cerca del terzo titolo consecutivo nello Slam di Melbourne, tentando di replicare l’impresa che, in 120 anni di storia, è riuscita solo a Jack Crawford, Roy Emerson e Novak Djokovic. L’altoatesino affronterà il francese Hugo Gaston per iniziare la propria avventura nel Major. Un incontro, sulla carta, favorevole per Jannik, sebbene il tennista francese presenti uno stile di gioco peculiare e differente da quello a cui si è solitamente abituati. 🔗 Leggi su Oasport.it

