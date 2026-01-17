Jannik Sinner si prepara agli Australian Open con l’obiettivo di conquistare il suo terzo titolo major. Dopo un percorso di crescita e consolidamento, il tennista italiano si presenta in Australia con la determinazione di affrontare al meglio le sfide del torneo. Un appuntamento importante che conferma il suo ruolo tra i protagonisti del circuito internazionale.

È stato un inizio di anno scoppiettante per Jannik Sinner, tra gli incontri-esibizione con Carlos Alcaraz e Félix Auger-Aliassime e il Million Dollar 1 Point Slam, ma il bello viene adesso: domenica 18 gennaio cominciano gli Australian Open, primo Slam di stagione, che il campione italiano punta a vincere per il terzo anno consecutivo. Dove vedere Sinner agli Australian Open 2026 in diretta streaming. Tutte le partite di Sinner agli Australian Open 2026 - a partire dalla prima vs Hugo Gaston in programma nella notte tra domenica e lunedì all'1 - verranno trasmesse in diretta streaming sui canali Eurosport - disponibili su Discovery+, DAZN, HBO Max (con aggiunta del pacchetto sport) e TIMVISION.

© Gqitalia.it - Sinner arriva agli Australian Open e punta al tris

