Sindaco inaffidabile così il pubblico perde

Il Comune di Macerata ha scelto di non partecipare all’asta per il mattatoio, una decisione evidente e verificabile. Questa scelta contrasta con le dichiarazioni rilasciate nelle settimane precedenti, evidenziando una discrepanza tra quanto comunicato e quanto effettivamente avvenuto. La mancanza di coinvolgimento ufficiale solleva dubbi sull’affidabilità dell’amministrazione e sulla trasparenza delle sue decisioni pubbliche.

"Il Comune di Macerata non ha partecipato all'asta per il mattatoio. Un fatto oggettivo e incontestabile che smentisce clamorosamente le dichiarazioni rilasciate poche settimane prima. Non un dettaglio tecnico, ma un atto mancato con la conseguenza che l'immobile diventerà di proprietà privata e il pubblico perderà capacità di indirizzo su un servizio essenziale e su un'area strategica per lo sviluppo futuro della città". Il consigliere regionale Pd Leonardo Catena va all'attacco, dopo che il mese scorso aveva presentato un'interrogazione sul futuro della struttura: "Perché quando un sindaco, che è anche presidente della Provincia, assume impegni pubblici, ottiene atti votati all'unanimità e poi non dà seguito a quelle decisioni, il problema non è solo politico: è un problema di affidabilità della parola pubblica.

