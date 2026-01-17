Silenzio cerotto e un addio nel bosco | il caso di Annabella scuote l’Italia tra ipotesi di suicidio e polemiche sulle ricerche

Un mistero avvolge la scomparsa di Annabella, studentessa italiana trovata nel bosco con un cerotto e una lettera d'addio. La vicenda, che coinvolge una bicicletta viola e un viaggio notturno sottozero, ha suscitato molteplici ipotesi e polemiche sulle ricerche e le modalità di indagine. Un caso che ha acceso il dibattito pubblico e richiama l’attenzione su temi delicati come la salute mentale e le dinamiche sociali.

Una studentessa, una bicicletta viola, un viaggio nella notte sottozero e una lettera d'addio lasciata nella sua stanza. Il caso di Annabella Martinelli, 22 anni, padovana, scomparsa la sera dell' Epifania e ritrovata morta impiccata giovedì pomeriggio sui Colli Euganei, continua a scuotere la città e la provincia. Il ritrovamento del corpo è avvenuto in un boschetto sul Monte Oliveto, a poca distanza dalla strada principale che sale verso Teolo, appeso a un ramo con una corda attorno al collo. Fin dalle prime ore l'ipotesi considerata dagli inquirenti è stata quella del suicidio, tanto da portare il procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli, a dichiarare che "al momento non risultano elementi per ipotizzare responsabilità nei confronti di terze persone". Annabella trovata impiccata nel bosco I biglietti nello zaino e l'ipotesi suicidio Annabella Martinelli morta impiccata in un bosco. Nello zaino biglietti in cui annunciava il suicidio. L'ipotesi: deceduta il 6 gennaio Morte di Annabella, la scoperta sconvolgente: cosa aveva sulla bocca. Annabella Martinelli aveva un cerotto sulla bocca. Lunga lettera di addio per i genitori, che ieri hanno portato un fiore nel bosco - La 22enne è scomparsa la sera dell'Epifania: quando è stata rinvenuta aveva un cerotto sulle labbra.

La foto del punto in cui è stata trovata Annabella suicida impiccata, e con un cerotto grande sulla bocca. A Teolo, sui Colli Euganei, una ragazza si è tolta la vita. Si chiamava Annabella Martinelli. Il resto, come spesso accade, è arrivato dopo. Le ricostruzioni, i - facebook.com facebook

