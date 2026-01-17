Siena e Poggibonsi | derby da brividi Punti pesanti per i rispettivi obiettivi

Siena e Poggibonsi si affrontano in un derby importante, entrambi reduci da recenti vittorie che rafforzano il morale. La sfida, in programma domani, rappresenta un’occasione cruciale per entrambe le squadre di avvicinarsi ai propri obiettivi, consolidando la propria posizione in classifica. Un incontro che promette intensità e impegno, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive formazioni in un confronto che si preannuncia equilibrato.

Il morale è alto, sia in casa bianconera che in casa giallorossa. Il Poggibonsi e il Siena, domani, si presenteranno all’appuntamento forti di due bei successi, quello, rispettivamente, sul campo del Follonica Gavorrano, conquistato all’ultimo tuffo, e quello del Franchi dove la squadra di Bellazzini ha steso l’Orvietana con un 5-1 senza appelli. Certo, la classifica non permette ai leoni di potersi rilassare, neanche un attimo, l’ultimo posto pesa come un macigno, ma i segnali di ripresa ci sono stati e su quelli la squadra vuole costruire un cammino diverso. Anche la Robur, dall’altra parte, il suo periodo down l’ha vissuto, ma da fine 2025 è riuscita a tirarsene fuori, conquistando sette punti in tre partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

