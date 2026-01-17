**Sicurezza | Tajani ' priorità per tutto governo incredibile che ragazzo venga ucciso da compagno' **

La sicurezza rappresenta una priorità fondamentale per l'intera amministrazione, come affermato dal ministro Tajani. È incredibile e inaccettabile che un ragazzo possa perdere la vita a causa di un episodio violento tra coetanei. Garantire ambienti più sicuri rimane una delle sfide principali per le istituzioni, affinché eventi tragici come questi non si ripetano.

Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - "La sicurezza è una priorità per tutto il governo. Non c'è qualcuno che vuole più sicurezza e qualcuno vuole che ne vuole meno. La consideriamo una priorità e dovrà essere proibito ai giovani che non hanno raggiunto la maggiore età di acquistare anche armi da taglio. Ma si tratta anche di far sì che i giovani, all'interno delle scuole, abbiano una formazione che punti anche a fare riconoscere e studiare e assorbire quelli che sono i valori fondanti della nostra società. C'è una cultura della violenza che non può passare, quindi non è soltanto una questione di normative, che servono, o di linee della fermezza, che serve, o di controllo del territorio".

