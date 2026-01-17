sicurezza presidi serali e videosorveglianza

La sicurezza è un elemento fondamentale per il benessere di ogni comunità. Presidi serali e sistemi di videosorveglianza rappresentano strumenti essenziali per garantire un ambiente più sicuro e tranquillo. In questo contesto, l’attenzione alle misure di prevenzione contribuisce a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rafforzare il senso di sicurezza nelle aree pubbliche.

Domenico Marseglia, 42 anni, coniugato, una figlia, impiegato, di San Mauro Pascoli dove abita da dieci anni, originario di Caserta, è entrato in politica nel 2024 durante le ultime elezioni in lista con il candidato sindaco Simone Pascuzzi nella civica di centrodestra ’San Mauro Futura’. Dopo le dimissioni di Pascuzzi, Domenico Marseglia, tesserato di Fratelli d’Italia, è diventato capogruppo in consiglio comunale. Come è stato l’impatto politico? "Sicuramente una conferma nei valori in cui credevo perchè sto mettendo in pratica ciò che avrei sempre voluto fare, ovvero contribuire ad aiutare la comunità nei problemi più semplici e reali di cui ha bisogno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

