Sicurezza e prevenzione | l’Asp di Catania lancia la seconda edizione del Concorso e apre alle Scuole medie

L’Asp di Catania ha avviato la seconda edizione del Concorso sulla sicurezza e prevenzione, rivolto alle scuole medie. L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani su temi fondamentali come la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro, promuovendo un’educazione consapevole e responsabile. Un’opportunità per coinvolgere le nuove generazioni nella crescita di cittadini più informati e attenti alle proprie responsabilità.

Pubblicati i bandi del Concorso dell’Asp di Catania sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Un progetto in evoluzione che amplia la partecipazione e sperimenta nuovi linguaggi per raccontare la prevenzione e la tutela della salute Coinvolgere le scuole per formare giovani cittadini più consapevoli e futuri lavoratori più responsabili, attenti alla loro salute e alla sicurezza sul lavoro. È con questo spirito che l’Asp di Catania ha pubblicato la seconda edizione del concorso “La Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro a partire dai Banchi di Scuola”, rivolto agli studenti degli istituti superiori della provincia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Un concorso sull’identità lombarda rivolto alle scuole primarie e medie, si vincono fino a 5mila euro Leggi anche: Sicurezza antincendio delle scuole: la Città Metropolitana di Catania prima in Sicilia e seconda in Italia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sicurezza sul lavoro. “Senza un cambio culturale, continueremo a contare i morti”. L’alert dei tecnici della prevenzione - Per la Commissione Tpall della Fno Tsrm e Pstrp ci volgiono fino 15 anni per i controlli alle imprese. quotidianosanita.it Salute, prevenzione e formazione sono i pilastri su cui si costruisce una vera cultura della sicurezza. Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento dall’associazione @edu.life.ets , rappresentata da Carlo Andrea Caputo, che premia la nostra costante colla - facebook.com facebook Sicurezza stradale, sì alla cultura della prevenzione: il Campidoglio scommette sulle scuole ift.tt/7yRfFjx x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.