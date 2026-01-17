Siap incontro con il Comune per la sicurezza in città | avviata raccolta firme
Venerdì 16 gennaio si è tenuto un incontro tra Roberto Traverso, segretario del Siap, e l’assessore alla sicurezza del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi. L’obiettivo è avviare una raccolta firme per promuovere iniziative volte a migliorare la sicurezza in città. L’iniziativa si inserisce nel percorso di confronto tra le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale per affrontare le questioni di sicurezza urbana.
Il sindacato di polizia ha annunciato l'iniziativa sulla piattaforma Change.org per avere a Genova patti per la sicurezza fondati sulla sottoscrizione formale dei protocolli tra sindaco e prefetto, previsti dalla normativa vigente Venerdì 16 gennaio si è svolto un incontro tra Roberto Traverso, segretario del sindacato di polizia Siap, e l'assessore alla sicurezza del Comune di Genova Arianna Viscogliosi. Hanno partecipato anche comandante della Polizia Locale Fabio Manzo e il segretario regionale Siap Liguria Alessandro Dondero. La segreteria provinciale del Siap "giudica l’incontro positivo e costruttivo, avendo riscontrato una concreta disponibilità al dialogo e al confronto su un tema centrale come quello della sicurezza urbana sul territorio della città". 🔗 Leggi su Genovatoday.it
