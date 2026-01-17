Siamo i carabinieri le hanno clonato la targa dell' auto Ma è una truffa

Una truffa comune coinvolge falsi agenti e telefonate ingannevoli, spesso rivolte agli anziani. I malintenzionati dichiarano di aver clonato la targa dell’auto e cercano di convincere le vittime a collaborare, presentandosi successivamente come ufficiali delle forze dell’ordine. È importante essere cauti e verificare sempre le richieste, evitando di condividere dati personali o denaro senza conferme ufficiali.

"Buongiorno, siamo i carabinieri: la targa della sua auto è stata clonata da una banda di rapinatori". Inizia così la nuova truffa agli anziani che parte da Napoli e che sarebbe, stando a quanto emerso finora, realizzata da una banda di veri e propri esperti capaci anche di riprodurre fedelmente buona parte dei dialetti, come se avessero seguito dei corsi di dizione. La truffa prevede che a casa della vittima arrivi una telefonata di un falso rappresentante delle forze dell'ordine: il truffatore spiega che è stata appena compiuta una rapina in una gioielleria con un auto che ha la targa di quella della vittima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

