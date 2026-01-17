Si spegne una leggenda del Garda | morto Franco Antonioli il Maestro del Luci d' Alba

Da bresciatoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuto a mancare Franco Antonioli, conosciuto come il

Si è spenta una delle note più riconoscibili del lago di Garda. Con la scomparsa di Franco Antonioli, per tutti semplicemente il Maestro, il territorio benacense perde non solo un musicista, ma un pezzo autentico della propria storia notturna, culturale e umana. Aveva 89 anni ed è stato per decenni una presenza familiare, discreta e costante per generazioni di clienti, artisti e amici che hanno trovato nella sua musica un rifugio, un ricordo, una carezza – a volte gioiosa, a volte malinconica – da portare con sé. Fondatore e anima storica del Luci d'Alba, uno dei locali simbolo del Garda, Franco Antonioli è stato molto più di un pianista o di un chitarrista. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Juventus, buon compleanno Alex Del Piero! L’ex bianconero spegne 51 candeline: gli auguri del club alla leggenda – FOTO

Leggi anche: Compleanno Del Piero, Alex spegne 51 candeline: gli auguri del club alla propria leggenda. Tifosi nostalgici – FOTO e VIDEO

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.