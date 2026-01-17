Si spegne una leggenda del Garda | morto Franco Antonioli il Maestro del Luci d' Alba

È venuto a mancare Franco Antonioli, conosciuto come il

Si è spenta una delle note più riconoscibili del lago di Garda. Con la scomparsa di Franco Antonioli, per tutti semplicemente il Maestro, il territorio benacense perde non solo un musicista, ma un pezzo autentico della propria storia notturna, culturale e umana. Aveva 89 anni ed è stato per decenni una presenza familiare, discreta e costante per generazioni di clienti, artisti e amici che hanno trovato nella sua musica un rifugio, un ricordo, una carezza – a volte gioiosa, a volte malinconica – da portare con sé. Fondatore e anima storica del Luci d'Alba, uno dei locali simbolo del Garda, Franco Antonioli è stato molto più di un pianista o di un chitarrista. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

