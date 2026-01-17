Si finge dipendente comunale al mercato smascherato parcheggiatore abusivo
Un individuo che si qualificava come dipendente comunale per il mercato di Sciacca è stato scoperto e sanzionato dalla polizia locale. L’uomo, presente nell’area di San Michele, svolgeva attività di parcheggiatore abusivo. L’operazione ha evidenziato l’importanza del controllo sul rispetto delle norme e sulla tutela degli operatori regolari. La polizia continua a vigilare per garantire un ambiente più sicuro e ordinato nel territorio comunale.
Un parcheggiatore abusivo che si spacciava per dipendente comunale è stato individuato e sanzionato dalla polizia locale di Sciacca nell’area del mercato cittadino, nella zona di San Michele. L’uomo, un cittadino saccense, invitava gli automobilisti a parcheggiare nelle adiacente dell'area dove erano stati collocati gli stand chiedendo un corrispettivo in denaro. È stato però individuato dagli agenti della polizia locale: per lui una sanzione amministrativa di 779 euro. L'intero incasso derivante dall'attività illecita gli è stato interamente sequestrato. Nei confronti dell'uomo è stata inoltre disposta l’intimazione ad allontanarsi immediatamente dalla zona. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
