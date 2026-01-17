Si finge dipendente comunale al mercato smascherato parcheggiatore abusivo

Un individuo che si qualificava come dipendente comunale per il mercato di Sciacca è stato scoperto e sanzionato dalla polizia locale. L’uomo, presente nell’area di San Michele, svolgeva attività di parcheggiatore abusivo. L’operazione ha evidenziato l’importanza del controllo sul rispetto delle norme e sulla tutela degli operatori regolari. La polizia continua a vigilare per garantire un ambiente più sicuro e ordinato nel territorio comunale.

