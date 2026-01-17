Si ferma anche Tascone | Salernitana in formazione d' emergenza contro l' Atalanta Under 23

La Salernitana si presenta in campo contro l'Atalanta Under 23 con numerose assenze, inclusa la difficile situazione influenzale di alcuni giocatori. In extremis, Golemic è stato convocato, sebbene non al massimo della forma, mentre Capomaggio è chiamato a coprire il reparto difensivo. La squadra affronta la partita con una formazione d'emergenza, sotto la guida di Giuseppe Raffaele, in un contesto di sfida complessa e imprevista.

Golemic non è al top: gli strascichi del violento attacco influenzale non sono stati assorbiti e in difesa dovrebbe giocare Capomaggio. In mediana, uomini contati: potrebber toccare a de Boer e Iervolino La Salernitana è in formazione d'emergenza. Inserito in extremis Golemic alla lista dei convocati - ma non è al top, il violento attacco influenzale ha lasciato strascichi, in una condizione di logica e normalità tocca a Capomaggio in difesa -, l'allenatore Giuseppe Raffaele deve rinunciare anche a Tascone, a propria volta debilitato dalla febbre. A Caravaggio, contro l'Atalanta Under 23, potrebbe toccare a de Boer e Iervolino in mediana. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

