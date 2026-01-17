Si è dimesso Guido Scorza componente del Garante Privacy
Guido Scorza ha annunciato la sua dimissione dal ruolo di membro del Collegio del Garante per la Privacy, comunicandolo attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. La sua uscita dal ruolo segna un cambiamento importante all’interno dell’ente che si occupa della tutela della privacy in Italia. L’annuncio è stato fatto in modo diretto e trasparente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni della decisione.
Si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. Lo annuncia lo stesso Scorza in un video sui suoi profili social. Insieme agli altri componenti dell'Autorità, Scorza è indagato per peculato e corruzione dalla Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta nata dopo alcuni servizi di Report. "Un sogno - scrive Scorza in un lungo post - reso possibile anche grazie al lavoro svolto da un’Autorità indipendente e autorevole, capace di garantirne promozione e protezione. Quell’Autorità che all’epoca muoveva i primi passi, poi cresciuta e diventata una delle più prestigiose e rispettate Autorità di protezione dei dati personali al mondo, sta vivendo, oggi, uno dei momenti più difficili della sua trentennale esistenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
