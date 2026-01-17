Si è dimesso Guido Scorza componente del Garante Privacy

Da ilgiornale.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Guido Scorza ha annunciato la sua dimissione dal ruolo di membro del Collegio del Garante per la Privacy, comunicandolo attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. La sua uscita dal ruolo segna un cambiamento importante all’interno dell’ente che si occupa della tutela della privacy in Italia. L’annuncio è stato fatto in modo diretto e trasparente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni della decisione.

Si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. Lo annuncia lo stesso Scorza in un video sui suoi profili social. Insieme agli altri componenti dell'Autorità, Scorza è indagato per peculato e corruzione dalla Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta nata dopo alcuni servizi di Report. "Un sogno - scrive Scorza in un lungo post - reso possibile anche grazie al lavoro svolto da un’Autorità indipendente e autorevole, capace di garantirne promozione e protezione. Quell’Autorità che all’epoca muoveva i primi passi, poi cresciuta e diventata una delle più prestigiose e rispettate Autorità di protezione dei dati personali al mondo, sta vivendo, oggi, uno dei momenti più difficili della sua trentennale esistenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

si 232 dimesso guido scorza componente del garante privacy

© Ilgiornale.it - Si è dimesso Guido Scorza, componente del Garante Privacy

Leggi anche: Si è dimesso Guido Scorza, componente del Garante della Privacy

Leggi anche: Si è dimesso Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la Privacy

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

232 dimesso guido scorzaSi &#232; dimesso Guido Scorza, componente del Garante della Privacy - Il passo indietro dopo l'inchiesta per peculato e corruzione che ha coinvolto l'authority: "Si tratta della decisione giusta" ... ilfoglio.it

232 dimesso guido scorzaGarante della Privacy, Guido Scorza si &#232; dimesso. E invita gli altri a fare lo stesso - Il componente del Garante indagato per peculato lascia l'incarico, era l'unico che non votò la multa a Report da 150mila euro ... ilfattoquotidiano.it

232 dimesso guido scorzaSi dimette Guido Scorza, componente Garante Privacy - ''Ho deciso di fare un passo indietro nell'interesse del garante della Privacy'', ha scritto su Instagram annunciando un video per ... adnkronos.com

SI È DIMESSO GUIDO SCORZA, COMPONENTE DEL GARANTE DELLA PRIVACY

Video SI È DIMESSO GUIDO SCORZA, COMPONENTE DEL GARANTE DELLA PRIVACY

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.