Si dimette Guido Scorza componente Garante Privacy
Guido Scorza si dimette dal ruolo di componente del Garante della Privacy, annunciando la decisione su Instagram. In una breve comunicazione, ha riferito di aver scelto di fare un passo indietro nell’interesse dell’ente, senza entrare nei dettagli. La sua uscita rappresenta un cambiamento all’interno dell’organismo che si occupa della tutela dei dati personali in Italia.
(Adnkronos) –Si è dimesso Guido Scorza, componente del Garante della Privacy. ”Ho deciso di fare un passo indietro nell’interesse del garante della Privacy”, ha scritto su Instagram annunciando un video per spiegare le ragioni della scelta. Nei giorni scorsi sono avvenute perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy nell’ambito di un’indagine della procura di Roma. Nell’inchiesta sono indagati il presidente Pasquale Stanzione e gli altri membri dell’Autorità. I reati che sono ipotizzati nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, sono di peculato e corruzione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
