Si allontana il rinnovo di Mingueza con il Celta e spunta la Juventus

Si allontana il rinnovo di Oscar Mingueza con il Celta, con la Juventus che si fa avanti come possibile destinazione. Dopo le dichiarazioni ottimistiche di Claudio Giraldez, le trattative non sono state concluse e il giocatore potrebbe lasciare il club spagnolo. La situazione si sviluppa in un mercato in continua evoluzione, mentre le pretendenti aumentano e l’attenzione si concentra sul futuro di Mingueza.

Claudio Giraldez ha dichiarato un mese fa di essere ottimista riguardo al rinnovo di Oscar Mingueza Ma le settimane sono passate e l'accordo non arriva, mentre compaiono squadre che lo vogliono. L'ultima è la Juve. Il Celta e il calciatore si parlano da tanti mesi con posture che si allontanano e si avvicinano ma che non sono mai state abbastanza vicine. Il Celta non può offrirgli il grande stipendio che riceverai in altri club importanti. Il club di Vigo dice di non gettare la spugna e inizialmente non prevede di trasferirlo questo gennaio -Il Barcellona riceverebbe la metà di tale importo- poiché è a calciatore chiave per Claudio Giraldez con il quale anche Mingueza mantiene un ottimo rapporto.

Martinez (Diario AS) su Mingueza: "Chi lo vuole a gennaio deve pagare 20mln, il Celta sta trattando il rinnovo. Juve? Ho seri dubbi possa far bene lontano dalla Spagna" - com ha contattato, in esclusiva, il collega di Diario AS e vicino alle vicende di casa Celta Vigo, Abraham Martinez, per parlare approfonditamente ... tuttojuve.com

Juve, accelerata per Mingueza: il Celta resiste, ipotesi parametro zero - La Juventus va su Oscar Mingueza del Celta Vigo, ipotesi per gennaio ma più percorribile a giugno in scadenza di contratto. msn.com

