Shamzy, giovane talento della comicità toscana, torna sul palco di Montecatini Terme per il suo debutto ufficiale. Con un approccio che utilizza l’umorismo come forma di critica, l’artista si esprime attraverso la comicità per riflettere sulla realtà. L’appuntamento è previsto per sabato sera alle 21 al Teatro Verdi, dove Shamzy presenterà il suo nuovo spettacolo, confermando il legame speciale con questa città.

Montecatini Terme, 17 gennaio 2026 – L’enfant prodige della comicità toscana sabato sera, a partire dalle 21, sarà di scena al Teatro Verdi di Montecatini. Il 25enne Andrea Di Raimo in arte Shamzy, stavolta porterà il nuovo spettacolo ’Stato interessante’ sul palcoscenico termale. Dopo ’A casa mia’ e ’Testa di Caos’, Shamzy torna a teatro con una rappresentazione ancora più tagliente. ’Stato interessante’, infatti, mette a nudo con sarcasmo e cinismo le contraddizioni e le sfide dell’essere italiano. Dalla burocrazia infinita all’assenza di educazione sessuale, dall’incubo dello Spid all’eterna diatriba del formaggio sulla pasta con il tonno, lo show affronta, senza fare sconti, la quotidianità delirante del nostro amatissimo, odiatissimo Belpaese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Shamzy: “Uso la mia comicità come strumento di critica. A Montecatini ho debuttato, devo tutto a questo posto”

SHAMZY arriva ad Asti! Teatro Alfieri 29 GENNAIO 2026 Uno show irriverente, attuale e… STATO INTERESSANTE Risate, satira e realtà come non le hai mai viste. Biglietti disponibili su TicketOne https://www.ticketone.it/event/shamzy-stato-i facebook