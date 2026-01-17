Sfilano gli eroi dei giorni del Covid Silenzio all’accensione del braciere

In Piazza Cairoli, l’accensione del braciere olimpico ha segnato un momento simbolico di commemorazione. È stata l’infermiera Paola Milani a dare inizio alla cerimonia, ricordando gli eroi dei giorni del Covid. Un gesto semplice, ma carico di significato, che ha unito la comunità nel rispetto e nella memoria collettiva.

È stata l'infermiera Paola Milani ad accedere il braciere olimpico collocato ai piedi del monumento ai caduti all'interno di Piazza Cairoli: un momento emozionante, durato pochi secondi ma che sicuramente rimarrà indelebile nella memoria. Il momento in cui la torcia ha toccato il tripode, nonostante vi fossero attorno decine di persone a cercare di immortalare con i telefonini il momento storico, per qualche secondo sembrava essere calato il silenzio, quasi come se la fiamma nel braciere avesse per un attimo affascinato e stregato i presenti. Il gruppo del personale della Asst di Lodi aveva infatti poco prima preso il testimone della fiaccola in piazza XX Settembre quando gli altri tedofori avevano terminato di coprire il percorso iniziato in via Leonardo da Vinci.

