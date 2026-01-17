Sfida da non sbagliare Ora l’Ascoli vuole il bis

L’Ascoli si prepara ad affrontare la Juventus Next Gen, una squadra in buona forma e in crescita. La sfida rappresenta un’opportunità per i bianconeri di confermare la propria continuità e consolidare la posizione in classifica. Entrambe le squadre cercano di ottenere punti importanti in un incontro che si preannuncia equilibrato e difficile, richiedendo attenzione e determinazione da parte di tutti i calciatori.

L'Ascoli cerca la continuità in casa di una Juventus Next Gen che sta viaggiando ad un ritmo sostenuto. Sfida particolarmente importante quella che oggi vedrà i bianconeri di Tomei impegnati sul campo dei piemontesi. Nel match programmato alla 14.30 con fischio d'inizio al Moccagatta di Alessandria, il Picchio sarà chiamato a bissare il successo che nel turno precedente aveva regalato tre punti preziosi contro un avversario temibile quale la Ternana di Liverani (1-0 firmato da D'Uffizi). E dovrà farlo senza i propri tifosi che hanno deciso di disertare la trasferta per dire 'no' alle seconde squadre.

