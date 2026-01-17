Sfida al Pala Gianni Asti | l' Unicusano Avellino Basket cerca il colpo a Torino
L’Unicusano Avellino Basket si prepara alla sfida contro Torino, in programma al Pala Gianni Asti per la ventiduesima giornata di Serie A2. La squadra di coach Benedetto è chiamata a confermare le proprie qualità in un incontro importante in vista della seconda fase del campionato. La partita rappresenta un'occasione per consolidare la posizione in classifica e proseguire nel percorso di crescita nel torneo.
Per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A2, l’Unicusano Avellino Basket vola a Torino per affrontare la squadra allenata da Paolo Moretti al Pala Gianni Asti.All’andata, Avellino si era imposta con un netto 83-54, con una vittoria mai in discussione.Nella passata stagione, la squadra di Avellino aveva vinto in trasferta contro la Reale Mutua Torino, con Jurkatamm e Mussini protagonisti. Entrambe le squadre arrivano a questa partita dopo vittorie dure: Avellino ha battuto Pistoia, mentre Torino ha vinto in casa di Roseto.I biancoverdi cercheranno di giocare una partita difensivamente solida, con particolare attenzione a Robert Allen, che sta vivendo una stagione costante, e a Teague, che può esplodere in qualsiasi momento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
I gialloblù sono attesi dall'importante test contro i campani tra le mura amiche del Pala Gianni Asti, domenica 18 gennaio alle ore 18
