Sesto Fiorentino Festa di Sant’Antonio | domenica 18 torna la benedizione degli animali a Cercina

Domenica 18 gennaio 2026 a Cercina, nel comune di Sesto Fiorentino, si svolgerà la tradizionale Festa di Sant’Antonio, con la benedizione degli animali. L’evento, che coinvolge la comunità locale, vede la partecipazione di cavalieri e della banda musicale, mantenendo vivo un appuntamento radicato nella tradizione della zona.

SESTO FIORENTINO (FIRENZE) – Appuntamento domani, domenica 18 gennaio 2026, a Cercina, nel comune di Sesto Fiorentino, per la tradizionale Festa di Sant’Antonio e la benedizione degli animali, accompagnata dai cavalieri e dalla banda musicale. Ore 9.00 – Colazione per i rappresentanti dell’Amministrazione, i Cavalieri e la Banda MusicalePresso il ristorante “I Ricchi”, via della Docciola 14 – CercinaA seguire formazione del corteo composto da cittadini e loro animali Ore 13.00 – Pranzo socialePresso il Centro Civico n. 5 – Cercina, via della Docciola 90. Prenotazione obbligatoria al numero 371 3325547Menù: antipasto toscano, tortelli fatti a mano, dolceCosto: 15,00 euro La Festa di Sant’Antonio con benedizione degli animali a Cercina è organizzata da: Il Comitato del Trentesimo, la Parrocchia di Sant’Andrea a Cercina, la Pro Sesto APS e la Pro Loco Sesto Fiorentino, in collaborazione con il Circolo ARCI Cercina e il Centro Civico n. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

