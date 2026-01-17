Servizio sospeso per i continui furti | danni alla Casa dell’Acqua saccheggiate le monetine

Il servizio presso la Casa dell’Acqua di Galatone è temporaneamente sospeso a causa di ripetuti danni e furti, che hanno portato alla saccheggio delle monete e al danneggiamento delle strutture. La situazione, spesso attribuibile a atti vandalici o a ignoti, ha reso necessario sospendere il servizio per garantire la sicurezza e la tutela delle attrezzature.

Ancora danneggiamenti al distributore di via Palombaio a Galatone già in passato preso di mira da vandali e ladruncoli. Nuovo squarcio sulla fiancata laterale. La società di gestione e il Comune costretti a sospendere temporaneamente il servizio GALATONE – Danneggiamenti continui, a volte come puro atto vandalico, ma nella maggior parte delle circostanze causati da ignoti con lo scopo di accedere al raccoglitore delle monete utilizzate per l'erogazione dell'acqua e svuotarlo del loro contenuto. Un caso singolare e raccapricciante quello che continua a perpetrarsi a Galatone ai danni di un servizio pubblico reso fin dal 2016, anno della loro installazione sul territorio cittadino, delle Case dell'Acqua, le postazioni dei distributori di acqua naturale e frizzante, al costo di 10 centesimi al litro.

