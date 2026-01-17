Serie D - Girone E | il mercato Nistri e il Tau si sono separati Il centrocampista passa allo Zenith

Guglielmo Nistri, centrocampista di 19 anni, ha lasciato il Tau dopo aver disputato diverse partite, anche da titolare. La sua nuova destinazione è lo Zenith Prato, squadra dell’Eccellenza nel girone “E”, che comprende anche la Lucchese. La separazione tra Nistri e il Tau segna un passo importante nel percorso del giovane calciatore, che cerca nuove opportunità nel mercato di ripartenza.

Non aveva più trovato spazio dopo diverse presenze, anche da titolare. Il giovane centrocampista Guglielmo Nistri, 19 anni, così ha deciso di separarsi dal Tau e di approdare allo Zenith Prato, in Eccellenza, nel girone della Lucchese. Il club in una nota "comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto con Guglielmo Nistri". "La società – si aggiunge – desidera ringraziarlo sinceramente per il lavoro svolto in questi mesi e per il contributo portato alla causa amaranto. A Guglielmo vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva e per future soddisfazioni personali". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E»: il mercato. Nistri e il Tau si sono separati. Il centrocampista passa allo Zenith Leggi anche: Serie "D" - Girone "E". Il Tau si fa riagguantare Leggi anche: Eccellenza - girone "A». Castelnuovo, il cuore non basta. Lo Zenith reagisce e passa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Serie D mercato. Rinforzo per la difesa del Grosseto!; Serie D mercato. Un centrocampista dalla Cairese per il Seravezza Pozzi; Calcio dilettantistico, Notizie, Risultati, Classifiche, Video - Veneto; Serie D mercato. Dopo l'addio alla Cairese Mirco Vassallo resta nel girone A. Serie "D» - Girone "E»: il mercato. Nistri e il Tau si sono separati. Il centrocampista passa allo Zenith - Il diciannovenne ingaggiato da una delle avversarie di vertice della Lucchese in Eccellenza. msn.com

Douglas Costa torna in Italia e va in Serie D! Il clamoroso scenario sull’ex Juve - Il mercato può regalare storie sorprendenti, ma quella che ruota attorno al Chievo Verona ha del clamoroso. tuttosport.com

Mercato Serie D: asse Este-Mestre, la Luparense si rinforza con un bomber e l’allenatore del Campodarsego… - Le ultime notizie di mercato dal mondo della Serie D: l'asse di mercato tra Este e Mestre, l'attaccante della Luparense e a ... padovasport.tv

Oggi ad Alessandria... Serie C | Girone B | 22ª giornata Juventus Next Gen Stadio G. Moccagatta, Alessandria 17/01/2026 | 14:30 Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, Now TV #LungaVitaAllaRegina - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.