Serie C prolungato ieri il contratto dell’attaccante Macrì in biancorosso fino al 2028

Il Forlì ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Davide Macrì, attaccante biancorosso, fino al 2028. Il giocatore, protagonista della promozione in Serie C e della prima metà stagione attuale, continuerà a vestire la maglia del club, consolidando il suo ruolo all’interno della squadra. La collaborazione tra Macrì e il Forlì si conferma solida, rafforzando la continuità e l’ambizione del progetto sportivo in corso.

Le strade di Davide Macrì e Forlì continuano a restare unite. Ieri, infatti, la società di viale Roma ha diramato l'ufficialità dell'accordo con l'estroso giocatore offensivo biancorosso, protagonista in prima persona del primo posto in serie D dell'anno scorso e di una buona prima parte del campionato di serie C in corso. La firma sul contratto in rima (Forlì e Macrì) prevede il prolungamento del rapporto sino alla scadenza del 30 giugno 2028, quindi altri due campionati, oltre a quello attuale, per un elemento divenuto uno dei beniamini dei tifosi dello stadio Morgagni. Classe 1996, nativo di Roma, Davide Macrì (foto) nella prima stagione da professionista ha messo assieme 22 presenze, tra coppa e campionato, con l'aggiunta di 4 reti e 7 assist, dando la certezza di essere assolutamente in grado di giocare in C.

